जमानत के बदले पुलिस स्टेशन की सफाई! ओडिशा कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान, आज होगी सुनवाई

Odisha Bail Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा की अदालतों के एक विवादित फैसले पर खुद (सुओ मोटू) संज्ञान लिया है। मामला यह है कि कुछ अदालतों ने आरोपियों को जमानत देने के बदले पुलिस स्टेशनों की सफाई करने का आदेश दिया था। ऐसे में बहस शुरू हो गई है कि क्या इस तरह के फैसले सही है या नहीं। अब इस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने सवाल उठाया है और इस मामले की सुनवाई आज सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच करेगी।