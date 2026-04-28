जयपुर नगर निगम में आवारा कुत्तों के आंकड़े तक नहीं! RTI पर सूचना आयोग तक पहुंचा मामला, सुप्रीम कोर्ट भी नाराज

जयपुर नगर निगम ने इस मामले में जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र निवासी संजीव माथुर को न आरटीआई अर्जी पर जवाब दिया और न प्रथम अपील पर सुनवाई की। यहां तक ​​कि द्वितीय अपील पर राज्य सूचना आयोग को जवाब तक नहीं दिया। निगम की ओर से आयोग में भी सुनवाई के समय कोई नहीं पहुंचा। मुख्य सूचना आयुक्त एम.एल. लाठर ने इसे उदासीनता और लापरवाही मानते हुए निगम को चेतावनी दी है।