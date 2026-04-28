जयपुर एयरपोर्ट पर जब बढ़ गई यात्रियों की धड़कनें, 45 मिनट हवा में रही फ्लाइट, 8 चक्कर के बाद उतरी

पहला शाम साढ़े छह बजे, इस दौरान हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे रही। इसके बाद आंधी चलती रही। दूसरा अंधड़ करीब नौ बजे आया, जब हवा की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। शाम पांच बजे पारा 43 डिग्री के पास दर्ज था। आंधी-अंधड़ के बाद तापमान लगातार गिरता रहा और रात नौ बजे तक पारा 32 डिग्री पर आ गया।