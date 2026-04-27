राजस्थान में बाबू की एक गलती ने 109 सरकारी कर्मचारियों का करा दिया इस्तीफा, वेतन न आने पर हुआ खुलासा, मचा हड़कंप

बिछीवाड़ा पंचायत समिति का पीडी खाता उप जिला कोष कार्यालय से संचालित होता है। इसी खाते से स्टॉफ, ग्राम विकास अधिकारी और हैंडपंप मिस्त्रियों को वेतन मिलता है। आईएफएमएस पोर्टल पर डेटा अपडेट करते समय इम्प्लॉई स्टेटस में रेजिनेशन चुन लिया गया। सिस्टम ने स्वतः इस्तीफा स्वीकार कर वेतन प्रक्रिया रोक दी।