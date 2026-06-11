Rajasthan : सागवाड़ा में खुलेगी कृषि उपज मंडी, सीएम भजनलाल के निर्देश पर कृषि विपणन बोर्ड ने तहसीलदार को भेजा पत्र

Krishi Upaj Mandi Sagwara News : राजस्थान बजट घोषणा 2026-27 में सागवाड़ा में कृषि उपज मंडी खोलने के प्रस्ताव पर प्रशासनिक प्रक्रिया आगे बढ़ी है। निदेशक कृषि विपणन राजेश कुमार चौहान ने विधायक शंकरलाल डेचा को भेजे पत्र में बताया कि कृषि उपज मंडी समिति डूंगरपुर के अधीन राज्य सरकार की ओर से 16 अक्टूबर, 1978 को ही सागवाड़ा को गौण मंडी यार्ड अधिसूचित किया जा चुका है। परंतु यार्ड निर्माण के लिए सागवाड़ा तहसीलदार एवं नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी की ओर से क्षेत्र में भूमि अनुपलब्धता की जानकारी दी गई थी।