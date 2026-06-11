Rajasthan : उदयपुर में एक घर से निकले 23 जहरीले सांप, मचा हड़कंप, टीम ने किया सुरक्षित रेस्क्यू

एक वर्ष पहले जुलाई 2025 में भी उदयपुर शहर के सेवाश्रम इलाके में स्थित एक होटल के गार्डन में सांपों का झुंड नजर आया था। गार्डन में कबाड़ के पीछे एक साथ कोबरा प्रजाति के 18 छोटे सांप दिखाई दिए थे। वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर के डॉ. चमन सिंह चौहान ने पूरे दल के साथ मिलकर सावधानी से सभी सांपों को पकड़कर सुरक्षित रेस्क्यू किया और उन्हें जंगल में छोड़ दिया। कोबरा सांप एक बार में 12 से 20 अंडे देता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि कोबरा सांप कई बार अपने बच्चों को भी नुकसान पहुंचा देता है।