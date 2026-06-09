Rajasthan School Holidays : राजस्थान के शिक्षा विभाग ने मानी शिक्षक संगठनों की दोनों मांगें, छुट्टियां बढ़ी

धौलपुर में कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव आलोक जैन ने सोमवार को शिविरा पंचांग में बदलाव के संशोधित आदेश जारी किया। जिसके तहत पूर्व में एचएम पॉवर अवकाश में भी की गई कटौती वापस लेकर अब शैक्षिक सत्र के दौरान संस्था प्रधान पूर्व की भांति दो दिन का अधिकृत अवकाश देने की अनुमति प्रदान की है। वहीं राजस्थान में सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों में 10 दिन की कटौती की गई थी। उसमें भी राहत देते हुए इसे 43 दिवस कर 28 जून तक बढ़ाया गया है, इसलिए अब 29 जून से विद्यालय खुलेंगे।