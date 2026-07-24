Bikaner Crime: भतीजे ने चाची पर पेट्रोल डालकर लगा दी आग, गंभीर हालत में पीबीएम अस्पताल रेफर

बीकानेर। जिले के श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में पारिवारिक रंजिश ने एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया। रीड़ी गांव में शुक्रवार दोपहर एक 60 वर्षीय महिला पर उसके ही भतीजे ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी महिला को पहले उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत नाजुक होने पर पीबीएम अस्पताल बीकानेर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।