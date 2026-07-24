Bikaner: करंट लगने से BA फाइनल ईयर के छात्र की मौत, इकलौते बेटे का शव देखकर बेसुध हुई मां

गुरुवार सुबह आनंद अपने नत्थूसर गेट स्थित घर से बिन्नाणी चौक में रहने वाली बुआ के घर गया था। वहां से उसे अपने मौसेरे भाई किशन को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाना था। घर से बाहर निकलते समय उसने बाहर पड़े हुए टूटे बिजली के तार को हटाने का प्रयास किया। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गया। बुआ, फूफा और किशन ने प्लास्टिक के पाइप की मदद से उसे बचाने की भरसक कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में तार टूटकर अलग हुआ तो उसे तत्काल पीबीएम अस्पताल पहुंचाया गया जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।