Bikaner Accident: तेज रफ्तार SUV पेड़ से टकराई, पूर्व उपसरपंच की मौत, 4 लोग गंभीर घायल

पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर छत्तरगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बुधवार सुबह पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पूर्व उपसरपंच चतुर्भुज सिंह पड़िहार के निधन की खबर फैलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोगों और परिचितों ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया। वहीं पुलिस ने वाहन दुर्घटना को लेकर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।