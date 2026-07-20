हादसा इतना भयानक था कि 8 महीने के माधव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं साथ ही 16 यात्री घायल हो गए। घायलों में कई लोगों को सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद परिवारों में मातम पसर गया और बस में सवार यात्री घबरा गए थे और इस वजह से बस में यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई। यात्रियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए राहत कार्य शुरू किया और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में लग गए। सूचना मिलते ही लूणकरणसर थाना प्रभारी गणेश कुमार विश्नोई और उप निरीक्षक धर्मवीर सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल भिजवाया गया।