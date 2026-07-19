Rajasthan Accident: बस और जीप में जोरदार भिड़ंत, तीन लोगों की मौत, मंदिर में दर्शन कर वापस जा रहे थे गांव

Bikaner Road Accident: बीकानेर। राष्ट्रीय राजमार्ग-11 पर सेसोमूं स्कूल के सामने रविवार दोपहर करीब सवा तीन बजे ओवरटेक के दौरान एक निजी बस और जीप की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बुआ-भतीजी समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयावह था कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए, जबकि बस का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और एंबुलेंस की मदद से घायलों को बाहर निकालकर उपजिला अस्पताल पहुंचाया।