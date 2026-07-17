बीकानेर में रोहित गोदारा गैंग के फरार हिस्ट्रीशीटर हरिओम रामावत पर बड़ा एक्शन, देखते ही देखते जमींदोज हुआ अवैध ठिकाना

Rohit Godara Gang History Sheeter Hariom Ramawat: बीकानेर जिले में संगठित अपराध और गैंगस्टरों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत शुक्रवार को पुलिस और जिला प्रशासन ने गैंगस्टर रावताराम उर्फ रोहित स्वामी उर्फ रोहित गोदारा गैंग से जुड़े फरार हार्डकोर हिस्ट्रीशीटर हरिओम रामावत की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के दौरान अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा।