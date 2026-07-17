17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

बीकानेर में रोहित गोदारा गैंग के फरार हिस्ट्रीशीटर हरिओम रामावत पर बड़ा एक्शन, देखते ही देखते जमींदोज हुआ अवैध ठिकाना

Bikaner Bulldozer Action: बीकानेर में रोहित गोदारा गैंग से जुड़े फरार हिस्ट्रीशीटर हरिओम रामावत की अवैध संपत्तियों पर पुलिस-प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। 20 से अधिक संगीन मामलों के आरोपी हरिओम के अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। जिले में अब तक 16 हार्डकोर बदमाशों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई हो चुकी है।
2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Arvind Rao

Jul 17, 2026

Rohit Godara Gang History Sheeter Hariom Ramawat

फरार हिस्ट्रीशीटर हरिओम के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर (पत्रिका फोटो)

Rohit Godara Gang History Sheeter Hariom Ramawat: बीकानेर जिले में संगठित अपराध और गैंगस्टरों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत शुक्रवार को पुलिस और जिला प्रशासन ने गैंगस्टर रावताराम उर्फ रोहित स्वामी उर्फ रोहित गोदारा गैंग से जुड़े फरार हार्डकोर हिस्ट्रीशीटर हरिओम रामावत की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के दौरान अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा।

पुलिस के अनुसार, हरिओम रामावत के खिलाफ लूट, डकैती, हत्या, हत्या के प्रयास, फायरिंग और आर्म्स एक्ट सहित 20 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा है और रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा है।

सीओ हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई

गंगाशहर वृत्ताधिकारी हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान गंगाशहर थानाधिकारी परमेश्वर सुथार, बीकानेर विकास प्राधिकरण (बीडीए) की तहसीलदार आकांक्षा गोदारा सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर मौजूद रही।

भारी पुलिस जाब्ता रहा तैनात

कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर से अवैध निर्माण हटाए गए और पूरे अभियान की वीडियोग्राफी भी करवाई गई।

अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश

गंगाशहर सीओ हिमांशु शर्मा ने कहा कि जिले में संगठित अपराध, गैंगस्टर नेटवर्क और हिस्ट्रीशीटरों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। अपराध से अर्जित संपत्तियों और अवैध कब्जों पर इसी तरह कार्रवाई कर अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश दिया जाएगा।

अब तक 16 के ​खिलाफ कार्रवाई

जिला पुलिस के अनुसार बीकानेर जिले में हार्डकोर व सक्रिय बदमाशों की अवैध संप​त्तियों के ​खिलाफ कार्रवाई करने का सिलसिला जारी है। अब तक 16 हार्डकोर, गैंगस्टर व सक्रिय बदमाशों की अवैध संपतियों पर जेसीबी चलाई जा चुकी है।

रजिस्ट्री 5 लाख की, सौदा 50 लाख का! श्रीगंगानगर की निजी कॉलोनियों में जमीन खरीद-फरोख्त पर बड़े खुलासे की संभावना

ये भी पढ़ें
Rajasthan Sri Ganganagar Land Scam

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Jul 2026 07:42 pm

Published on:

17 Jul 2026 07:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / बीकानेर में रोहित गोदारा गैंग के फरार हिस्ट्रीशीटर हरिओम रामावत पर बड़ा एक्शन, देखते ही देखते जमींदोज हुआ अवैध ठिकाना

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बीकानेर में मानवता शर्मसार: जन्म के कुछ घंटे बाद ही झाड़ियों में फेंका नवजात, चींटियों के काटने से रोता मिला मासूम

Abandoned Newborn
बीकानेर

बीकानेर न्यूज: जेल से जमानत पर छूटते ही रील बनाकर दिखाई दबंगई, फिर पहुंच गया सलाखों के पीछे

Bikaner Gangster Reel
बीकानेर

Rajasthan Crime: पैसे मांगने पर हुआ विवाद, छोटे भाई ने बड़े भाई की कर दी हत्या

bikaner crime
बीकानेर

Bikaner Triple Murder: जहां गूंज रही थी हंसी, वहां कुछ मिनटों में पसरा मातम; परिजन बोले- काश… वहां नहीं जाते!

Bikaner Triple Murder
बीकानेर

Rajasthan: लड़की के रिश्ते को लेकर विवाद में पिता, बेटे और साले की हत्या, 10 नामजद आरोपी; मौलाना पर भी गंभीर आरोप

Bikaner Triple Murder-5
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.