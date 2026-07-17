Rajasthan Crime: पैसे मांगने पर हुआ विवाद, छोटे भाई ने बड़े भाई की कर दी हत्या

पुलिस जीप की प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले में देर रात आपसी विवाद ने खूनी रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की कथित तौर पर हत्या कर दी। घटना में 35 वर्षीय हुकमचंद पंचारिया की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही नोखा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। घटना की गंभीरता को देखते हुए सीओ जरनैल सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया।
पुलिस ने आरोपी छोटे भाई को हिरासत में ले लिया है। घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नोखा कस्बे के पंचारिया चौक में दोनों भाइयों के बीच देर रात विवाद हुआ था, जो देखते ही देखते जानलेवा बन गया। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच में जुटी है।
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