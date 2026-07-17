17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Rajasthan Crime: पैसे मांगने पर हुआ विवाद, छोटे भाई ने बड़े भाई की कर दी हत्या

Brother Murder in Bikaner: नोखा कस्बे के पंचारिया चौक में देर रात आपसी विवाद ने खूनी रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की कथित तौर पर हत्या कर दी। घटना में 35 वर्षीय हुकमचंद पंचारिया की मौके पर ही मौत हो गई।
less than 1 minute read
Google source verification

बीकानेर

image

Anil Prajapat

Jul 17, 2026

Rajasthan Police Jeep

पुलिस जीप की प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले में देर रात आपसी विवाद ने खूनी रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की कथित तौर पर हत्या कर दी। घटना में 35 वर्षीय हुकमचंद पंचारिया की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही नोखा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। घटना की गंभीरता को देखते हुए सीओ जरनैल सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया।

पुलिस ने आरोपी छोटे भाई को हिरासत में ले लिया है। घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नोखा कस्बे के पंचारिया चौक में दोनों भाइयों के बीच देर रात विवाद हुआ था, जो देखते ही देखते जानलेवा बन गया। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच में जुटी है।

Rajasthan: लड़की के रिश्ते को लेकर विवाद में पिता, बेटे और साले की हत्या, 10 नामजद आरोपी; मौलाना पर भी गंभीर आरोप

ये भी पढ़ें
Bikaner Triple Murder-5

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bikaner news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Jul 2026 09:46 am

Published on:

17 Jul 2026 09:36 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Rajasthan Crime: पैसे मांगने पर हुआ विवाद, छोटे भाई ने बड़े भाई की कर दी हत्या

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bikaner Triple Murder: जहां गूंज रही थी हंसी, वहां कुछ मिनटों में पसरा मातम; परिजन बोले- काश… वहां नहीं जाते!

Bikaner Triple Murder
बीकानेर

Rajasthan: लड़की के रिश्ते को लेकर विवाद में पिता, बेटे और साले की हत्या, 10 नामजद आरोपी; मौलाना पर भी गंभीर आरोप

Bikaner Triple Murder-5
बीकानेर

तीन साल में ही 9 करोड़ का वेलोड्रम बेहाल, ट्रैक पर दरारों ने खोली निर्माण की पोल

एमजीएसयू में बना वेलोड्रम  
बीकानेर

बीकानेर में ACB की बड़ी कार्रवाई, पावर ग्रिड का DGM 90 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

Bikaner Power Grid DGM Arrest Bribery Case
बीकानेर

Bikaner: प्रसूता की मौत पर फूटा परिजनों का गुस्सा, PBM अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना, शव लेने से इनकार

PBM Hospital
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.