तीन साल में ही 9 करोड़ का वेलोड्रम बेहाल, ट्रैक पर दरारों ने खोली निर्माण की पोल

साइक्लिंग खिलाड़ियों के सपनों को उड़ान देने के लिए महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय (एमजीएसयू) परिसर में करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया हाईटेक वेलोड्रम महज तीन साल में ही बदहाली का शिकार होने लगा है। 2023 में उद्घाटन के समय प्रदेश की साइक्लिंग प्रतिभाओं के लिए बड़ी सौगात माना गया यह वेलोड्रम अब ट्रैक पर पड़ती दरारों, उखड़ते प्लास्टर, अव्यवस्थित सफाई और खराब ड्रेनेज के कारण सवालों के घेरे में है।

एमजीएसयू परिसर में बने इस हाईटेक वेलोड्रम में अब जगह-जगह दरारें दिखाई देने लगी हैं। कुछ हिस्सों में प्लास्टर भी उखड़ने लगा है। अभ्यास के लिए आने वाले खिलाड़ी भी ट्रैक की स्थिति को लेकर असहज महसूस कर रहे हैं। परिसर में सफाई व्यवस्था का अभाव और अतिरिक्त उगी घास भी परेशानी बढ़ा रही है। घास के कारण ड्रेनेज सिस्टम प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। जिस वेलोड्रम को प्रदेश में साइक्लिंग खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया था, उसकी वर्तमान स्थिति निर्माण गुणवत्ता और रखरखाव व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है।