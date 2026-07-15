‘कौन है रोहित गोदारा?’, कुख्यात गैंगस्टर को लेकर बीकानेर रेंज IG ओमप्रकाश ने दिया अजीब बयान

लूणकरनसर क्षेत्र में सोमवार देर रात गैंगस्टर रोहित गोदारा के पिता गांव चक एक बीएचएम स्थित संतदास स्वामी के सूने मकान को देर रात बुलडोजर से ढहा दिया गया। यह मकान बीकानेर से 94 किमी और लूणकरनसर से 20 किमी दूर खेत की ढाणी में है। अहम बात यह है कि पुलिस और प्रशासन ने किसी भी तरह की कार्रवाई से साफ इनकार किया है। मंगलवार सुबह घटना की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, देर रात कुछ लोग बुलडोजर और अन्य वाहनों के साथ पहुंचे और मकान में तोड़फोड़ कर चले गए। शुरुआत में लोगों ने इसे प्रशासन की कार्रवाई माना, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस ध्वस्तीकरण से प्रशासन का कोई संबंध नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।