IPS Dr. Priti Chandra : राजस्थान पुलिस की ‘लेडी सिंघम’ को अब भरतपुर रेंज की कमान, IG बनने के बाद पहली बार मिली फील्ड पोस्टिंग

राजस्थान में कानून-व्यवस्था को पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त करने और अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसने के उद्देश्य से भजनलाल शर्मा सरकार ने पुलिस महकमे में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इस फेरबदल के तहत 18 वरिष्ठ आईपीएस (IPS) अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और चर्चा में रहने वाली नियुक्ति 2008 बैच की तेजतर्रार महिला आईपीएस अधिकारी डॉ. प्रीति चंद्रा (Dr Preeti Chandra) की हुई है। पुलिस मुख्यालय (PHQ) जयपुर में आईजी (कानून एवं व्यवस्था और प्रशासन) के पद पर कार्यरत डॉ. प्रीति चंद्रा को अब भरतपुर रेंज का नया महानिरीक्षक (IG - इंस्पेक्टर जनरल) नियुक्त किया गया है। वे भरतपुर रेंज के निवर्तमान आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई की जगह संभालेंगी, जिन्हें अब जयपुर में आईजी (आयोजना, आधुनिकीकरण और कल्याण) के पद पर भेजा गया है।