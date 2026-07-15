Patrika Igniters-2026: ‘पत्रिका इग्नाइटर्स-2026’ का आगाज आज, 4 दिन तक चलेगा, 1000 मेधावी विद्यार्थियों का होगा सम्मान

'पत्रिका इग्नाइटर्स-2026' केवल सम्मान समारोह नहीं होगा, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य को नई दिशा देने वाला मंच भी बनेगा। कार्यक्रम के दौरान देश के शिक्षाविद् और विशेषज्ञ विद्यार्थियों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इनोवेशन, उद्यमिता, उच्च शिक्षा, करियर के नए अवसर और प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद करेंगे। विशेषज्ञ बदलते दौर की चुनौतियों और संभावनाओं से विद्यार्थियों को रूबरू कराते हुए उनकी रुचि और क्षमता के अनुरूप करियर चुनने में मार्गदर्शन देंगे।