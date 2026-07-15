राजस्थान विधानसभा अमृत महोत्सवः गौरवशाली इतिहास के बावजूद घटती बैठकें, बढ़ता हंगामा और आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति

राजस्थान विधानसभा अपनी स्थापना का अमृत महोत्सव मनाने जा रही है। प्रदेश के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण और पहली विधानसभा के पहले दिन से जुड़ी जानकारी अवश्य साझा करना चाहूंगा। यह मेरे लिए गर्व का विषय है कि वर्ष 1952 में पहली विधानसभा के पहले दिन का साक्षी संभवतः प्रदेश का मैं एक मात्र पत्रकार हूं। तब मैं जयपुर से प्रकाशित सायंकालीन अखबार जयभूमि का प्रतिनिधित्व करता था। 22 वर्ष का नौजवान था। प्रथम विधानसभा के प्रथम सत्र की शुरुआत 29 मार्च, 1952 को हुई थी। उस दिन शनिवार था। हवामहल के पास पुरानी विधानसभा, जिसे टाउन हॉल के नाम से जानते हैं, वहां सुबह से पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों का जमावड़ा शुरू हो गया था। सदन में सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस के सदस्य सफेद टोपियां धारण किए हुए थे तो ही प्रतिपक्ष में रंग-बिरंगे साफे पहने व सूट-बूट में भी नवनिर्वाचित विधायक नजर आ रहे थे।