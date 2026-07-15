Rajasthan Assembly 75 Years: उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष आज आएंगे जयपुर, कई मार्गों पर यातायात रहेगा प्रभावित

Today Jaipur Traffic Route: उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुधवार को जयपुर दौरे पर रहेंगे। दोनों नेता राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 'विधायी गौरव यात्रा : पूर्व एवं वर्तमान सदस्यों के सम्मेलन' में हिस्सा लेंगे। उनके दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वहीं वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सुबह 8:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वे लोक भवन जाएंगे। इसके बाद सुबह 10 बजे राजस्थान विधानसभा पहुंचकर 75वें वर्ष पर आयोजित वर्तमान एवं पूर्व विधायकों के समागम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।