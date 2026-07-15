पेपर लीक का वांटेड मास्टरमाइंड स्कूल संचालक चौमूं से दबोचा, जमानत पर छूटते ही हुआ था फरार

जयपुर। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने पेपर लीक मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी विनोद कुमार रैवाड़ को चौमूं से पकड़ा। आरोपी की चौमूं क्षेत्र में मौजूदगी की सूचना मिलने पर एएसपी प्रकाश शर्मा की टीम ने घेराबंदी कर दबोच लिया। वह तीन मामलों में गिरफ्तार हो चुका था। जबकि जमानत मिलने के बाद फरार हो गया था। एसओजी आरोपी को अन्य दर्ज तीन पेपर लीक व परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में तलाश रही थी।