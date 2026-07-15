जयपुर में पढ़ाई के दौरान गिरा क्लासरूम का प्लास्टर, छात्र-छात्रा घायल, परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप

Bassi School Classroom Plaster Collapses: जयपुर जिले के बस्सी ब्लॉक स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हीरावाला में बड़ा हादसा हो गया। कक्षा में पढ़ाई के दौरान अचानक छत का प्लास्टर गिरने से एक छात्र और एक छात्रा घायल हो गए। हादसे के बाद विद्यालय में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। शिक्षकों ने तुरंत दोनों घायल विद्यार्थियों को नायला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों विद्यार्थियों को घर भेज दिया गया।