‘ऊपर से फोन करा दो, रात 12 बजे बाद भी मिल जाएगी एंट्री’, पत्रिका की पड़ताल में जयपुर के क्लबों का सच आया सामने

जयपुर। जयपुर शहर में देर रात होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने नाइट क्लबों को रात 12 बजे तक बंद करने के निर्देश दे रखे हैं। लेकिन न्यू आतिश मार्केट स्थित सनी टॉवर की सातवीं मंजिल पर क्लब पार्टी में हुए मर्डर के 21 घंटे बाद पत्रिका की पड़ताल में सामने आया कि कुछ क्लबों में आधी रात के बाद भी गतिविधियां जारी रहीं। हालांकि घटना के बाद अधिकांश क्लबों में खौफ का माहौल नजर आया और कई स्थानों पर क्लब समय से पहले बंद भी मिले। कुछ इलाकों में पुलिस की चेतक गाड़ियां क्लबों के पास गश्त करती दिखीं, लेकिन रात 12 बजे से पहले क्लबों को बंद कराने की कोई विशेष कार्रवाई नजर नहीं आई।