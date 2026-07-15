Jaipur Murder Case: अन्नू गुर्जर मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा, कॉल गर्ल की वजह से हुआ था विवाद

Annu Gurjar Murder Case: जयपुर। न्यू आतिश मार्केट स्थित इक्का क्लब में हुई अन्नू गुर्जर की हत्या की जांच में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए है। पुलिस जांच में पता चला है कि वारदात से पहले क्लब में शराब पार्टी चल रही थी और वहां एक कॉल गर्ल भी मौजूद थी। नाचने के दौरान कॉल गर्ल को धक्का लगने से गिरने के बाद विवाद शुरू हुआ, जिसने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। इसी झगड़े में अन्नू गुर्जर की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। वहीं क्लब में लगे सीसीटीवी कैमरे की एक फुटेज भी बाहर आई है, जिसमें क्लब की छत पर ही एक युवक व युवती अभद्र हरकत करते नजर आ रहे है। वहीं पुलिस वारदात की फुटेज भी खंगाल रही है।