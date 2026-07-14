SMS अस्पताल की बड़ी सफलता : कट चुके पुरुष जननांग को प्लास्टिक सर्जरी टीम ने जोड़ा, मिला नया जीवन

जयपुर। धारदार हथियार से हुए जानलेवा हमले में एक 29 वर्षीय युवक का पुरुष जननांग लगभग पूरी तरह कट गया। यह ऐसी स्थिति थी, जिसमें कुछ घंटों की देरी मरीज के लिए जीवनभर की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पीड़ा का कारण बन सकती थी। लेकिन एसएमएस के प्लास्टिक एवं पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा विभाग की तत्परता, विशेषज्ञता और टीमवर्क ने असंभव प्रतीत होने वाली चुनौती को सफलता में बदल दिया।