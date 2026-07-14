दिन में रेकी, रात में चोरी; जयपुर में शातिर चोर गिरफ्तार, 4.35 लाख कैश और जेवर चोरी समेत तीन मामलों का खुलासा

पुलिस ने बताया कि सरना डूंगर के रहने वाले दिलीप कुमार ने जयपुर के खोरा बीसल थाना में 17 जून को चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने शिकायत लिखवाते समय बताया कि परिवार के सभी लोग अहमदाबाद गए हुए थे। इसी का फायदा उठाकर चोर घर और दुकान में ताले तोड़कर अदंर घुस गए। उन्होंने बताया कि उनकी अलमारी में 4.35 लाख रुपये कैश, सोने-चांदी के जेवर, दो अंगूठियां और दो घड़ियां थी जिन्हें चोरों ने गायब कर दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी।