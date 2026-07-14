जयपुर के चर्चित नीरज शर्मा हत्याकांड में नया मोड़, सीएम भजनलाल शर्मा से CBI जांच की मांग, पुलिस पर लगे गंभीर आरोप

जयपुर। शहर के चर्चित नीरज शर्मा हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब मृतका के परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। परिवार का आरोप है कि नीरज शर्मा ने हत्या से करीब चार महीने पहले ही अपनी सुरक्षा और घर में हुई कथित वारदात को लेकर पुलिस को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन उस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। उनका कहना है कि अगर उस समय कानूनी कार्रवाई होती तो शायद आज नीरज शर्मा जिंदा होतीं।