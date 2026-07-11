जयपुर में मां की हत्या करने वाली बेटी के मामले में नया मोड़, अब पिता की हत्या का मामला आया सामने

मामा का कहना है कि ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद विजय शर्मा को एक अज्ञात अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि करीब तीन महीने तक परिवार के अन्य सदस्यों को न तो अस्पताल की जानकारी दी गई और न ही इलाज से जुड़ी कोई जानकारी साझा की गई। जब नीरज शर्मा ने लगातार पूछताछ की, तब उन्हें बताया गया कि विजय शर्मा एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। बाद में उन्हें घर लाया गया, लेकिन तब तक उनकी हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने परिवार को बताया कि उनके कई अंग प्रभावित हो चुके हैं।