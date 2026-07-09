Jhunjhunu : जिस मां ने 6 महीने के लाड़ले को पाल-पोसकर बड़ा किया, उसी ने अनुकंपा नौकरी मिलने के बाद मां को मार डाला

बुधवार रात करीब 11 बजे घर के अंदर किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। आरोप है कि गुस्से में राजवीर ने रसोई से चाकू उठाया और अपनी मां पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल प्रभाती देवी फर्श पर गिर पड़ीं। वारदात के बाद राजवीर ने अपनी बहन अनिता को फोन कर कहा, "मैंने मां को मार डाला।" यह सुनते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने प्रभाती देवी को मृत घोषित कर दिया।