राजस्थान के जवान का चेन्नई में निधन: बर्थडे पर छुट्टी लेकर आने वाला था, अब तिरंगे में लिपटा पहुंचा इकलौते बेटे का शव

Air Force Jawan Aryan Jhajharia Dies on Duty: घर में 14 जुलाई को मनाए जाने वाले बेटे के जन्मदिन की बातें हो रही थीं। मां उसकी पसंद के पकवान बनाने की सोच रही थी, पिता छुट्टी में साथ बिताए जाने वाले समय की योजनाएं बना रहे थे और परिवार शुक्रवार को उसके घर आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन सेना से आई एक फोन कॉल ने पलभर में सारी खुशियां छीन लीं। खबर मिली कि भारतीय वायुसेना में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत 22 साल के आर्यन झाझड़िया अब कभी घर नहीं लौटेंगे।