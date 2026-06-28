झुंझुनूं: ट्रैक्टर से कुचलकर पिता की हत्या करने वाला बेटा गिरफ्तार, घरेलू विवाद के चलते वारदात को दिया अंजाम

वहां उसने पहले पिता के साथ गंभीर मारपीट की और फिर जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर ट्रैक्टर से कई बार वार किए और कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में महावीर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इस जघन्य हत्याकांड के संबंध में परिवादी राकेश निवासी बाढ़ड़ा, हरियाणा ने 26 जून को मेहाड़ा थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर त्वरित रूप से जांच शुरू की।