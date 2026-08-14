Success Story: शेखावाटी की खुशी ने 5000 रुपए से शुरू किया कारोबार, आज कमा रही लाखों रुपए

खुशी ने बताया कि कोरोना काल के दौरान जब अधिकांश गतिविधियां बंद थीं, तब उन्होंने घर पर ही लड्डू गोपाल के लिए एक सुंदर ड्रेस तैयार की। ड्रेस तैयार करने के बाद उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया। डिजाइन लोगों को पसंद आई और धीरे-धीरे उन्हें ऑर्डर मिलने लगे। यही छोटा-सा प्रयास उनके कारोबार की शुरुआत बन गया। ऑर्डर मिलने के बाद खुशी ने हैंडमेड सामान तैयार करने पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने कान्हा की आकर्षक ड्रेस, झूले, श्रृंगार का सामान और अन्य सजावटी वस्तुएं बनानी शुरू कीं। अलग-अलग डिजाइन और हाथ से तैयार किए गए सामान को ग्राहकों ने पसंद किया और काम लगातार बढ़ता गया।