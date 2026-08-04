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राजस्थान: बेड के अंदर छिपा मिला चेक बाउंस केस का फरार आरोपी, पुलिस ने फिल्मी अंदाज में दबिश देकर दबोचा

Rajasthan News: चेक बाउंस और ठगी मामले में फरार चल रहे आरोपी राहुल सैनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह पुलिस से बचने के लिए आरोपी बेड के अंदर कपड़ों के बीच छिपा था।
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झुंझुनू

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Akshita Deora

Aug 04, 2026

Jhunjhunu Crime

बेड में छिपकर बैठा था फरार आरोपी की फोटो: पत्रिका

चेक बाउंस और ठगी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को सिंघाना पुलिस ने फिल्मी अंदाज में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की भनक लगते ही आरोपी घर के कमरे में रखे बेड के अंदर कपड़ों के बीच छिप गया लेकिन पुलिस की गहन तलाशी के आगे उसकी चालाकी ज्यादा देर नहीं चल सकी।

थानाधिकारी सुगन सिंह ने बताया कि झुंझुनूं जिले के सिंघाना निवासी राहुल सैनी पुत्र नन्दलाल सैनी चेक बाउंस एवं ठगी के एक मामले में काफी समय से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली कि आरोपी अपने घर आया हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बिना देर किए उसके घर पर दबिश दी। पुलिस के पहुंचने की आहट मिलते ही आरोपी कमरे में रखे बेड के अंदर कपड़ों के बीच छिप गया, ताकि पुलिस की नजर से बच सके।

पुलिस ने पहले घर के सभी कमरों की बारीकी से तलाशी ली, लेकिन आरोपी दिखाई नहीं दिया। संदेह होने पर पुलिस ने कमरे में रखे बेड की भी जांच की। जब बेड खोलकर देखा गया तो उसके अंदर कपड़ों के बीच छिपा राहुल सैनी मिला। पुलिस ने तत्काल उसे बाहर निकालकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था और काफी समय से पुलिस को चकमा दे रहा था। उसके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच भी आगे बढ़ाई जा रही है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी जुटा रही है।

मुखबिर की सूचना बनी गिरफ्तारी की वजह

पुलिस के अनुसार मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। यदि समय रहते दबिश नहीं दी जाती तो आरोपी एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर फरार हो सकता था।

हर ठिकाने की हुई तलाशी

पुलिस टीम ने आरोपी के घर के प्रत्येक कमरे की बारीकी से जांच की। शुरुआत में आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन संदेह के आधार पर बेड की तलाशी लेने पर वह कपड़ों के बीच छिपा मिला। इससे पुलिस की सतर्कता और सूझबूझ के चलते आरोपी का छिपने का प्रयास विफल हो गया।

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Updated on:

04 Aug 2026 02:39 pm

Published on:

04 Aug 2026 02:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / राजस्थान: बेड के अंदर छिपा मिला चेक बाउंस केस का फरार आरोपी, पुलिस ने फिल्मी अंदाज में दबिश देकर दबोचा

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