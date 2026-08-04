राजस्थान: बेड के अंदर छिपा मिला चेक बाउंस केस का फरार आरोपी, पुलिस ने फिल्मी अंदाज में दबिश देकर दबोचा

पुलिस ने पहले घर के सभी कमरों की बारीकी से तलाशी ली, लेकिन आरोपी दिखाई नहीं दिया। संदेह होने पर पुलिस ने कमरे में रखे बेड की भी जांच की। जब बेड खोलकर देखा गया तो उसके अंदर कपड़ों के बीच छिपा राहुल सैनी मिला। पुलिस ने तत्काल उसे बाहर निकालकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था और काफी समय से पुलिस को चकमा दे रहा था। उसके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच भी आगे बढ़ाई जा रही है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी जुटा रही है।