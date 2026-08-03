झुंझुनूं: 3 साल और 4 महीने के 2 मासूम बेटों का क्या होगा? प्रियंका की मौत के बाद बिलख रहे घरवाले, पति आर्मी में तैनात

शादी में बाइक मिलने के बावजूद ससुराल पक्ष संतुष्ट नहीं था और लगातार कार लाने का दबाव बनाते हुए उसे आए दिन तिरस्कृत किया जाता था। शनिवार की रात को ससुराल पक्ष के लोगों ने प्रियंका को मार डाला। उधर, पुलिस ने चिड़ावा के राजकीय उप जिला अस्पताल में शव का पोस्टमॉर्टम कराया। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है।