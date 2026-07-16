Jhunjhunu News: कुख्यात हिस्ट्रीशीटर रोहित महला गिरफ्तार, गुढ़ागौड़जी गैंगवार मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

झुंझुनू पुलिस के ऑपरेशन प्रहार में पूर्व में गिरफ्तार रोहित महला की तस्वीर (फोटो सोशल मीडिया)
History Sheeter Rohit Mahla Arrested: गुढ़ागौड़जी (झुंझुनूं): राजस्थान के झुंझुनूं जिले की गुढ़ागौड़जी थाना पुलिस ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले बदमाशों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने छह जुलाई को हुए जानलेवा हमले और फायरिंग के सनसनीखेज मामले में मुख्य आरोपी और कुख्यात हिस्ट्रीशीटर रोहित महला को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र में लगातार बढ़ रही गैंगवार की घटनाओं के बीच इस गिरफ्तारी को पुलिस की एक बेहद अहम कार्रवाई माना जा रहा है।
थानाधिकारी इंद्रप्रकाश यादव के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई सीथल निवासी पीड़ित वीरेंद्र उर्फ गोलू द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है। 6 जुलाई को वीरेंद्र उर्फ गोलू अपने कुछ साथियों के साथ गाड़ी में सवार होकर गुढ़ागौड़जी आ रहा था। तहसील कार्यालय के पास पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने बिना नंबर की तीन कैंपर गाड़ियों से वीरेंद्र की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी।
टक्कर मारने के बाद आरोपियों ने पीड़ित और उसके साथियों पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। दहशत फैलाने के इरादे से बदमाशों ने हवा में तीन राउंड फायर किए और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। इस खूनी संघर्ष में वीरेंद्र सहित उसके कई साथी गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
पुलिस तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि यह पूरी वारदात क्षेत्र के दो सक्रिय गुटों रोहित महला गैंग और विकास फौजी गैंग के बीच लंबे समय से चली आ रही आपसी रंजिश का नतीजा है। इन दोनों गैंगों के बीच वर्चस्व की जंग के कारण पूर्व में भी कई बार हिंसक झड़पें और खूनी संघर्ष हो चुके हैं। इस हालिया वारदात ने एक बार फिर क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया था, जिससे स्थानीय निवासियों में अपनी सुरक्षा को लेकर भारी चिंता बनी हुई थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। हिस्ट्रीशीटर रोहित महला की गिरफ्तारी से पहले पुलिस इस मामले में संलिप्त 5 अन्य आरोपियों को दबोचकर जेल की सलाखों के पीछे भेज चुकी है। फिलहाल, पुलिस मुख्य आरोपी रोहित महला को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ कर रही है, ताकि वारदात में शामिल अन्य फरार अपराधियों के ठिकानों का पता लगाया जा सके। पुलिस प्रशासन ने स्थानीय जनता को आश्वस्त किया है कि दोनों गैंगों की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।
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