16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

Jhunjhunu News: कुख्यात हिस्ट्रीशीटर रोहित महला गिरफ्तार, गुढ़ागौड़जी गैंगवार मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

History Sheeter Rohit Mahla: झुंझुनूं के गुढ़ागौड़जी में 6 जुलाई को हुए जानलेवा हमले और फायरिंग मामले में पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर रोहित महला को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर कैंपर से टक्कर मारने, धारदार हथियार से हमला और हवाई फायर कर धमकी देने का आरोप है।
2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Arvind Rao

Jul 16, 2026

History Sheeter Rohit Mahla Arrested

झुंझुनू पुलिस के ऑपरेशन प्रहार में पूर्व में गिरफ्तार रोहित महला की तस्वीर (फोटो सोशल मीडिया)

History Sheeter Rohit Mahla Arrested: गुढ़ागौड़जी (झुंझुनूं): राजस्थान के झुंझुनूं जिले की गुढ़ागौड़जी थाना पुलिस ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले बदमाशों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने छह जुलाई को हुए जानलेवा हमले और फायरिंग के सनसनीखेज मामले में मुख्य आरोपी और कुख्यात हिस्ट्रीशीटर रोहित महला को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र में लगातार बढ़ रही गैंगवार की घटनाओं के बीच इस गिरफ्तारी को पुलिस की एक बेहद अहम कार्रवाई माना जा रहा है।

क्या था पूरा मामला?

थानाधिकारी इंद्रप्रकाश यादव के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई सीथल निवासी पीड़ित वीरेंद्र उर्फ गोलू द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है। 6 जुलाई को वीरेंद्र उर्फ गोलू अपने कुछ साथियों के साथ गाड़ी में सवार होकर गुढ़ागौड़जी आ रहा था। तहसील कार्यालय के पास पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने बिना नंबर की तीन कैंपर गाड़ियों से वीरेंद्र की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी।

टक्कर मारने के बाद आरोपियों ने पीड़ित और उसके साथियों पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। दहशत फैलाने के इरादे से बदमाशों ने हवा में तीन राउंड फायर किए और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। इस खूनी संघर्ष में वीरेंद्र सहित उसके कई साथी गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

रोहित महला और विकास फौजी गैंग की रंजिश

पुलिस तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि यह पूरी वारदात क्षेत्र के दो सक्रिय गुटों रोहित महला गैंग और विकास फौजी गैंग के बीच लंबे समय से चली आ रही आपसी रंजिश का नतीजा है। इन दोनों गैंगों के बीच वर्चस्व की जंग के कारण पूर्व में भी कई बार हिंसक झड़पें और खूनी संघर्ष हो चुके हैं। इस हालिया वारदात ने एक बार फिर क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया था, जिससे स्थानीय निवासियों में अपनी सुरक्षा को लेकर भारी चिंता बनी हुई थी।

पुलिस की अब तक की कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। हिस्ट्रीशीटर रोहित महला की गिरफ्तारी से पहले पुलिस इस मामले में संलिप्त 5 अन्य आरोपियों को दबोचकर जेल की सलाखों के पीछे भेज चुकी है। फिलहाल, पुलिस मुख्य आरोपी रोहित महला को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ कर रही है, ताकि वारदात में शामिल अन्य फरार अपराधियों के ठिकानों का पता लगाया जा सके। पुलिस प्रशासन ने स्थानीय जनता को आश्वस्त किया है कि दोनों गैंगों की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।

पीएम आवास योजना की किस्त के बदले घूस: जोधपुर में ग्राम विकास अधिकारी ₹3,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Jodhpur PM Awas Yojana Bribery Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Jul 2026 10:04 pm

Published on:

16 Jul 2026 10:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Jhunjhunu News: कुख्यात हिस्ट्रीशीटर रोहित महला गिरफ्तार, गुढ़ागौड़जी गैंगवार मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jhunjhunu:’सब तेरे लिए हो रहा है…’ फेसबुक पर लगाई प्रेमिका के लिए 11 भावुक पोस्ट, फिर दे दी जान

Sandeep Jat suicide case (1)
झुंझुनू

झुंझुनूं: सड़क हादसे में जिम जा रहे कॉलेज छात्र की मौत, धमाके की आवाज सुन दौड़े लोग

Jhunjhunu Road Accident
झुंझुनू

Jhunjhunu: बर्थडे के दिन नौसेना के जवान का अंतिम संस्कार, आखिरी बार पिता को देखती रही 18 महीने की बेटी, रोने लगा हर कोई

Airforce Soldier Kuldeep
झुंझुनू

Jhunjhunu : जिस मां ने 6 महीने के लाड़ले को पाल-पोसकर बड़ा किया, उसी ने अनुकंपा नौकरी मिलने के बाद मां को मार डाला

Jhunjhunu Murder
झुंझुनू

‘मम्मी का मर्डर कर दिया’, राजस्थान में PWD कर्मचारी ने मां की हत्या कर बहन को किया कॉल, अनुकंपा पर लगी थी नौकरी

jhunjhunu murder case
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.