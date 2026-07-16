Jhunjhunu News: कुख्यात हिस्ट्रीशीटर रोहित महला गिरफ्तार, गुढ़ागौड़जी गैंगवार मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। हिस्ट्रीशीटर रोहित महला की गिरफ्तारी से पहले पुलिस इस मामले में संलिप्त 5 अन्य आरोपियों को दबोचकर जेल की सलाखों के पीछे भेज चुकी है। फिलहाल, पुलिस मुख्य आरोपी रोहित महला को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ कर रही है, ताकि वारदात में शामिल अन्य फरार अपराधियों के ठिकानों का पता लगाया जा सके। पुलिस प्रशासन ने स्थानीय जनता को आश्वस्त किया है कि दोनों गैंगों की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।