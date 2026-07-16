जयपुर के जैक्सन क्लब से नशे में धुत 35 लोग गिरफ्तार, एक मशहूर क्लब सील; अब रात 12 बजे के बाद नो एंट्री

पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि कोई भी बार या क्लब नियमों के खिलाफ चलता पाया जाए, तो इसकी तुरंत सूचना आपातकालीन नंबर 112 या अपने नजदीकी थाने में दें। इसके अलावा, क्लबों में ड्रग्स की सप्लाई या किसी भी प्रकार के नशे के अवैध सेवन की गुप्त सूचना देने के लिए 'मिशन जागृति' हेल्पलाइन नंबर 9530424984 जारी किया गया है। नागरिक इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए जानकारी साझा कर सकते हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।