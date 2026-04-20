जयपुर के मशहूर क्लब में पुलिस की रेड, हुक्का पीते रईसजादों में मचा हड़कंप, मैनेजर गिरफ्तार

जयपुर पुलिस अब केवल गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं रहेगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 'बियॉन्ड राउफ हाउस' जैसे संस्थानों के लाइसेंस निरस्त करने के लिए नगर निगम और संबंधित विभागों को पत्र लिखा जा रहा है। शहर में चल रहे अन्य अवैध हुक्का बार भी अब पुलिस के रडार पर हैं और आने वाले दिनों में ऐसी कार्रवाई और तेज होगी।