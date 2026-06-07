Rajasthan Government Jobs: राजस्थान में 1.02 लाख पदों पर नियुक्तियों की तैयारियां तेज, जानें विभागवार पदों की संख्या

Rajasthan Government Jobs : राजस्थान सरकार ने भर्ती कैलेंडर के तहत विभिन्न विभागों में एक लाख से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शनिवार को समीक्षा बैठक में प्रमुख भर्तियों की प्रगति की समीक्षा करते हुए विभागों को लंबित प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। इस दौरान सामने आया कि विभिन्न विभागों में करीब 1.02 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं या शुरू होने वाली हैं।