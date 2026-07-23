23 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

भारत-जिम्बाब्वे टी20 सीरीज में राजस्थान का जलवा: तेज गेंदबाज अशोक शर्मा का डेब्यू, रवि बिश्नोई की फिरकी का चलेगा जादू

India vs Zimbabwe T20: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन टी-20 मैचों की सीरीज का आगाज गुरुवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में पहले मुकाबले के साथ हो गया। इस मुकाबले में भारतीय प्लेइंग इलेवन में राजस्थान के दो युवा होनहार खिलाड़ियों को मौका मिला है, जिससे राजस्थान के क्रिकेट प्रेमियों में काफी का उत्साह देखने को मिल रहा है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Jul 23, 2026

Ravi Bishnoi and Ashok Sharma

India vs Zimbabwe T20: अशोक शर्मा और रवि बिश्नोई (File Photo:X/@BCCI-IANS)

India vs Zimbabwe T20 : जयपुर। भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन टी-20 मैचों की सीरीज का आगाज गुरुवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में पहले मुकाबले के साथ हो गया। इस मुकाबले में भारतीय प्लेइंग इलेवन में राजस्थान के दो युवा होनहार खिलाड़ियों को मौका मिला है, जिससे राजस्थान के क्रिकेट प्रेमियों में काफी का उत्साह देखने को मिल रहा है। टीम इंडिया में जहां जयपुर के युवा तेज गेंदबाज अशोक शर्मा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना डेब्यू कर रहे हैं, वहीं जोधपुर के स्टार लेग स्पिनर रवि बिश्नोई भी मैदान पर अपनी फिरकी का जादू बिखेरते नजर आ रहे हैं।

जयपुर के अशोक शर्मा का जलवा

जयपुर के उभरते तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को भारतीय टीम में मौका मिलना राजस्थान क्रिकेट के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अपनी सटीक लाइन-लेंथ और रफ्तार के लिए पहचाने जाने वाले अशोक शर्मा से इस दौरे पर शानदार प्रदर्शन की उम्मीदें हैं। हाल ही में अशोक शर्मा ने कहा था कि मैं उस पल का इंतजार कर रहा हूं, जब मैं वह जर्सी पहनूंगा और देश का प्रतिनिधित्व करूंगा।

मैंने इसके लिए लंबे समय से इंतजार किया। ये मेरा पहला लक्ष्य है। दूसरी बार ये हैं कि मैं वही करता रहूंगा, जो मैं लंबे समय से लगातार करता आ रहा हूं। मैंने अब तक घरेलू क्रिकेट में कड़ी मेहनत की है। मैं जिस तरह की तैयारी करता आया हूं और मेरा जो रुटीन अब तक चलता आया है, वही मैं यहां भी करूंगा। मैं अपनी ताकत पर ध्यान दूंगा और कुछ अलग करने की कोई कोशिश नहीं करूंगा।

दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन को मानते हैं रोल मॉडल

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तूफानी तेज गेंदबाज डेल स्टेन को अशोक शर्मा अपना रोल मॉडल मानते हैं। उन्होंन कहा, डेल स्टेन ऐसे गेंदबाज थे, जो अकेले दम पर मैच जिताने का दमखम रखते थे। मैं उनके आक्रामक अंदाज, रन-अप, जोश और वे जिस तरह विपक्षी बल्लेबाजों में खौफ पैदा करते थे, उस अंदाज का जबरदस्त फैन हूं। मैंने उनके कई मैचों के वीडियो देखे हैं और उनसे काफी कुछ सीखने की कोशिश की है।

बिश्नोई की फिरकी का जादू

दूसरी ओर, जोधपुर के रवि बिश्नोई पहले भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी फिरकी का लोहा मनवा चुके हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ 16 फरवरी 2022 को अपने डेब्यू मैच में ही 17 रन देकर 2 विकेट झटककर 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने वाले बिश्नोई का जिम्बाब्वे के खिलाफ रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। वर्ष 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों में उन्होंने 5.57 की इकॉनमी से 6 विकेट हासिल किए थे, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 13 रन देकर 4 विकेट रहा।

हालांकि, हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज़ में बिश्नोई का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। ऐसे में हरारे के मैदान पर जिम्बाब्वे के खिलाफ शुरू हुए इस मुकाबले में बिश्नोई के पास अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए धारदार गेंदबाजी से दमदार वापसी करने का बेहतरीन मौका होगा।

Ind vs Zim: ‘आदत डाल लें’, वैभव सूर्यवंशी समेत पूरी टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर ने दिया कड़ा संदेश

ये भी पढ़ें
Shreyas Iyer on Ind vs Zim 1st T20I

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Jul 2026 05:41 pm

Published on:

23 Jul 2026 05:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / भारत-जिम्बाब्वे टी20 सीरीज में राजस्थान का जलवा: तेज गेंदबाज अशोक शर्मा का डेब्यू, रवि बिश्नोई की फिरकी का चलेगा जादू

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jantar Mantar Delhi : ‘लाठियां सही पर मर्यादा नहीं छोड़ी’, अशोक गहलोत बोले- युवाओं के धैर्य और साहस को सलाम

Jantar Mantar Delhi Ashok Gehlot said youth patience courage Salute warns Modi government
जयपुर

मानसून पर निर्भरता छोड़ अपनाएं टिकाऊ जल प्रबंधन तकनीक

water problems
ओपिनियन

भारत-ब्रिटेन संबंधों में नई साझेदारी की उम्मीद

india uk
ओपिनियन

संपादकीय: साइबर ठगी के चिंताजनक आंकड़े, सतर्कता ही बचाव

cyber crime
ओपिनियन

658 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया तस्कर जयपुर पुलिस कस्टडी से फरार, 80 KM दूर फिर चढ़ा पुलिस के हत्थे

Jaipur Police Custody Escape
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.