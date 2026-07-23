भारत-जिम्बाब्वे टी20 सीरीज में राजस्थान का जलवा: तेज गेंदबाज अशोक शर्मा का डेब्यू, रवि बिश्नोई की फिरकी का चलेगा जादू

India vs Zimbabwe T20 : जयपुर। भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन टी-20 मैचों की सीरीज का आगाज गुरुवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में पहले मुकाबले के साथ हो गया। इस मुकाबले में भारतीय प्लेइंग इलेवन में राजस्थान के दो युवा होनहार खिलाड़ियों को मौका मिला है, जिससे राजस्थान के क्रिकेट प्रेमियों में काफी का उत्साह देखने को मिल रहा है। टीम इंडिया में जहां जयपुर के युवा तेज गेंदबाज अशोक शर्मा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना डेब्यू कर रहे हैं, वहीं जोधपुर के स्टार लेग स्पिनर रवि बिश्नोई भी मैदान पर अपनी फिरकी का जादू बिखेरते नजर आ रहे हैं।