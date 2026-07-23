658 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया तस्कर जयपुर पुलिस कस्टडी से फरार, 80 KM दूर फिर चढ़ा पुलिस के हत्थे

शिवदासपुरा थाना प्रभारी राजेश गौतम ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत टोंक के रहने वाले 39 साल के सतसिंह उर्फ सदौल को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएसटी के हेड कॉन्स्टेबल अभय कुमार को सूचना मिली थी कि आरोपी टोंक रोड पर बड़खेड़ा टोल प्लाजा के पास घूम रहा है। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची तो पुलिस को देख आरोपी ट्रक के पीछे छिप गया था। लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया था। उसके बाद तलाशी के दौरान उसके पास से 658 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी, जिसे जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था ।