जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के साथ क्रैश से मचा हड़कंप, गूंजे इमरजेंसी सायरन, एक घंटे तक चली मॉक ड्रिल

Jaipur Airport Emergency Exercise: जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुधवार को दोपहर के ढाई बजे अहमदाबाद से 96 यात्रियों को लेकर एक विमान उतरा। लैंडिंग के कुछ ही पल बाद सूचना आई कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उसमें आग लग गई। कंट्रोल रूम में अलार्म बजा और पूरे एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। रनवे की ओर एयरपोर्ट स्टाफ दौड़ पड़ा। कुछ ही मिनटों में सीआइएसएफ,दमकल, एंबुलेंस, राज्य पुलिस, आपदा प्रबंधन और चिकित्सा टीमों ने मोर्चा संभाल लिया। विमान के चारों ओर राहत और बचाव दल सक्रिय हो गए। धुएं और आग की आशंका के बीच सीआइएसएफ, फायर फाइटिंग टीम ने मोर्चा संभाला, जबकि रेस्क्यू टीम ने यात्रियों को सुरक्षित निकालना शुरू किया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को स्ट्रेचर के जरिए एंबुलेंस तक पहुंचाया गया।