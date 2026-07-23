Rajasthan Weather Update: राजस्थान से गुजर रही मानसून ट्रफ लाइन, 4 दिन तक कहीं अति भारी और कहीं भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर-पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्र के ऊपर बना परिसंचरण तंत्र व मानसून ट्रफ का सामान्य स्थिति में बने रहना प्रदेश में बारिश की गतिविधियों को मजबूत कर रहा है। इसी के प्रभाव से अगले 4 से 5 दिन अधिकांश जिलों में मानसून सक्रिय रहेगा। बारिश के बाद दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जयपुर का अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.1 डिग्री कम है। अजमेर में अधिकतम तापमान 27 डिग्री, अलवर में 30 डिग्री, कोटा में 29.8 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 29.6 डिग्री और डूंगरपुर में 30.8 डिग्री दर्ज किया गया। जैसलमेर 40 डिग्री और बाड़मेर 39.3 डिग्री के साथ सबसे गर्म शहरों में शामिल रहे।