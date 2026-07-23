Jaipur: एक महीने पहले हुआ पिता का निधन अब पत्नी छोड़ गई साथ, बंदरों से बचने के चक्कर में 2 मंजिल से गिरी महिला की मौत

अस्पताल के बाहर बैठे परिजन (फोटो: पत्रिका)
Woman Dies After Fallen From Roof: जयपुर के रामगंज थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 42 साल की महिला की मौत हो गई। महिला घर की छत पर कपड़े सुखाने गई थीं लेकिन तभी वहां मौजूद बंदरों के झुंड से बचने के प्रयास में उनका संतुलन बिगड़ गया और वह 2 मंजिला मकान की छत से नीचे सड़क पर गिर गईं। गंभीर रूप से घायल महिला को तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में शोक के साथ-साथ बंदरों के बढ़ते आतंक को लेकर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली।
पुलिस के अनुसार मंडी खटीकान निवासी सुशीला बुधवार सुबह करीब 10 बजे घर की छत पर कपड़े सुखाने पहुंची थीं। इसी दौरान छत पर पहले से मौजूद बंदरों का झुंड उनकी ओर बढ़ने लगा। बंदरों से घबराकर वह पीछे हटने लगीं लेकिन अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया। पहले वह छत की दीवार से टकराईं और फिर सीधे नीचे सड़क पर गिर गईं। तेज आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तथा तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना मिलने पर जयपुर की रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह हादसा प्रतीत हो रहा है। साथ ही जानकारी मिली है कि महिला की मानसिक स्थिति कुछ समय से ठीक नहीं थी और उनका इलाज भी चल रहा था।
मृतका के पति गजेंद्र मल्होत्रा होमगार्ड में सिपाही हैं और नगर निगम में भी कार्यरत हैं। घटना के समय वह अपनी ड्यूटी पर जा चुके थे। हादसे की सूचना मिलते ही वह अस्पताल पहुंचे लेकिन तब तक उनकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। दंपती के दो बच्चे हैं, जिनमें एक स्कूल और दूसरा कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है।
परिवार पर दुखों का सिलसिला पिछले एक महीने से लगातार जारी है। करीब एक माह पहले ही गजेंद्र मल्होत्रा के पिता का निधन हुआ था और अब पत्नी की असमय मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।
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