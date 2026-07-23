Jaipur: एक महीने पहले हुआ पिता का निधन अब पत्नी छोड़ गई साथ, बंदरों से बचने के चक्कर में 2 मंजिल से गिरी महिला की मौत

Woman Dies After Fallen From Roof: जयपुर के रामगंज थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 42 साल की महिला की मौत हो गई। महिला घर की छत पर कपड़े सुखाने गई थीं लेकिन तभी वहां मौजूद बंदरों के झुंड से बचने के प्रयास में उनका संतुलन बिगड़ गया और वह 2 मंजिला मकान की छत से नीचे सड़क पर गिर गईं। गंभीर रूप से घायल महिला को तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में शोक के साथ-साथ बंदरों के बढ़ते आतंक को लेकर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली।