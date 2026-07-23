जयपुर फैमिली कोर्ट की शर्मनाक व्यवस्था! महिला टॉयलेट पर ताला, पुरुष शौचालय में जाने को मजबूर महिलाएं

बता दें कि कोर्ट परिसर में रोजाना वकील और पक्षकारों सहित करीब एक हजार लोग आते हैं, जिनमें महिलाएं बड़ी संख्या में होती हैं। इसके बावजूद परिसर में महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था न होने के कारण उन्हें पुरुषों के साथ एक ही शौचालय का इस्तेमाल करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे उनकी प्राइवेसी और सुरक्षा दांव पर लगी है। परिसर में महिलाओं के लिए बना दूसरा शौचालय ताले में बंद पड़ा है।