जयपुर के तालकटोरा में मिला कैटरिंग व्यापारी का शव, दिल्ली से लौटते ही घर से हुआ था गायब

पुलिस के अनुसार, घटनाक्रम की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी। उस दिन मनमोहन शर्मा के परिवार का नाहरगढ़ रोड स्थित नहर के गणेश जी मंदिर में एक पारिवारिक 'जीमण' (भोज) का कार्यक्रम था। किसी बात से नाराज होकर मनमोहन बिना किसी को बताए अचानक दिल्ली चले गए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी आगामी कैटरिंग बुकिंग्स भी रद्द कर दी थी। परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की और 21 जुलाई की सुबह तड़के लगभग 3:45 बजे उन्हें दिल्ली से ढूंढकर वापस जयपुर ले आए।