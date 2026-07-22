जयपुर में कांग्रेस का बीजेपी मुख्यालय घेराव : पुलिस ने बीच रास्ते में रोका, अशोक गहलोत समेत कई बड़े नेता शामिल

पुलिस कमिश्नरेट के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा के साथ भी धक्का-मुक्की हुई। कार्यकर्ताओं के नहीं मानने पर पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया। इस दौरान कार्यकर्ता तितर-वितर होने लगे। रैली के कारण संसार चंद्र रोड और आसपास के इलाकों में कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया, जिससे आम लोगों को परेशानी कम हो सके।