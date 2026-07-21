अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा को जयपुर पुलिस ने हिरासत में लिया, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

कांग्रेस का कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था। वहीं पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर अलग-अलग थानों में पहुंचाया। दरअसल, नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच मंगलवार को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई नेता दिल्ली के कल्याण मार्ग पर नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेता लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।