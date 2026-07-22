जयपुर में मिले करोड़ों के खजाने का खुला राज! ठेकेदार ने मजदूर को सोने-चांदी के सिक्के देने का किया था वादा

शिकायतकर्ता का दावा है कि हवेली से करीब 40 से 45 किलो चांदी की सिल्लियां, सोने के सिक्कों से भरे 14 से 15 कलश और 8 से 10 हजार पुराने चांदी के सिक्के मिले थे। फिलहाल माणक चौक थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि खजाना मिलने के दावे और शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। मामले से जुड़े सभी पक्षों से पूछताछ की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है।