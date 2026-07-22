जंगल के नन्हे दोस्तों की प्रेरक कहानियां

गाम्या मील, उम्र: 10 वर्ष

सुंदरवन नाम के एक विशाल जंगल में चार पक्के दोस्त रहते थे मोंटू हिरण, चीकू बंदर, बिट्टू भेड़ और रीमा मेमना। वे सब दिखने, रहने और स्वभाव में एक-दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन उनकी आपसी दोस्ती बहुत गहरी और अटूट थी। मोंटू हिरण हमेशा फुर्तीला और सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता था, चीकू बंदर बहुत नटखट और मजाकिया था, बिट्टू भेड़ शांत स्वभाव का था, और नन्ही रीमा हमेशा रंग-बिरंगे फूल वाले कपड़े पहनकर सजना-संवरना पसंद करती थी। एक सुहावने दिन, चारों दोस्तों ने जंगल के दूसरे छोर पर स्थित एक नए और खूबसूरत फलदार बगीचे को देखने का फैसला किया। सुबह-सुबह वे सब सज-धजकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ हरियाली थी। वे सब मिलकर जोर-जोर से गाने गाते और नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे। चलते-चलते अचानक चीकू बंदर थक गया और उसके पैरों में दर्द होने लगा। अपने मित्र को परेशान देखकर दयालु मोंटू हिरण ने मुस्कुराते हुए कहा, "चीकू, तुम उदास मत हो, तुम मेरे मजबूत कंधे पर बैठ जाओ!" चीकू तुरंत उछलकर मोंटू की पीठ पर बैठ गया और खुशी से चिल्लाने लगा। बिट्टू भेड़ और नन्ही रीमा भी उनके इस आपसी प्यार को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़े और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगे। रास्ते भर वे सब एक-दूसरे को मजेदार कहानियां और चुटकुले सुनाते रहे। जंगल के बाकी जानवर इस अनोखी टोली की एकता, आपसी तालमेल और निस्वार्थ प्यार को देखकर दंग रह गए। बगीचे में पहुंचकर सबने मिलकर मीठे-मीठे फलों का आनंद लिया। इस प्यारे सफर ने उन्हें सिखाया कि जब सच्चे दोस्त साथ हों, तो रास्ता कितना भी लंबा क्यों न हो, आसानी से कट जाता है। उनकी यह सच्ची दोस्ती पूरे सुंदरवन के लिए एक खूबसूरत मिसाल बन गई थी।

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