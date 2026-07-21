Kadhi Recipe: राजस्थान की सवामणी और हिमाचल की धाम कढ़ी बनाने से पहले जान लें, शेफ से जरूरी टिप्स

कढ़ी बनाने से पहले बेसन और छाछ को अच्छी तरह मिला लें, ताकि उसमें गुठलियां न रहें। इसके बाद लगातार चलाते हुए कढ़ी में पहला उबाल आने दें, क्योंकि बीच में छोड़ने से छाछ फट सकती है। उबाल आने के बाद इसे 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। इससे कढ़ी का स्वाद और टेक्सचर दोनों बेहतर हो जाते हैं। कढ़ी में तड़का देसी घी गर्म करने के बाद इसमें सूखी लाल मिर्च, मेथी दाना, राई, तेजपत्ता, हरी मिर्च, अदरक, कढ़ी पत्ता, हींग, लाल मिर्च पाउडर और कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया जाता है। तड़का तैयार होते ही इसे गर्म कढ़ी में डालकर तुरंत ढक देना चाहिए, ताकि उसकी खुशबू कढ़ी में अच्छी तरह समा जाए। आखिर में ऊपर से हरा धनिया डालकर सर्व करें।